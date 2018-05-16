بوسطن يتقدم على كليفلاند في نهائيات المجلس الشرقي للسلة الأميركية

الشارقة24 –أسعدخليل:

سعى فريق بوسطن سيلتيك إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي على كليفلاند كافالييرز عندما استضافه في المباراة الثانية بين الفريقين في نهائي المجلس الشرقي لبطولة الرابطة الوطنية لكرة السلة.

كليفلاند كان الفريق الأفضل في الشوط الأول واستعان برميات محكمة من ليبرون جيمس ليتقدم بنهاية الشوط بـ 27 نقطة مقابل 23.

بوسطن بدأ تدريجياً يقلص تفوق ضيفه في الشوط الثالث للمباراة وأفلح في التقدم بـ 72 نقطة مقابل 71 بعد رمية من ماركوس سمارت.

ورغم الجهد الرائع من ليبرون جيمس الذي سجل 42 نقطة في اللقاء فإن فريق بوسطن سيلتيك استعان بأداء متوازن من كل لاعبيه و على رأسهم جايلون براون الذي سجل 23 نقطة وتيري روزييه الذي سجل 18 نقطة ليفوز بوسطن بالمباراة بـ 107 نقاط مقابل 94 نقطة لكليفلاند وبذلك تفوق بوسطن بمباراتين دون مقابل لكليفلاند.