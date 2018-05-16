الاتحاد السعودي يصعد شكواه ضد بو نجاح لاعب السد للفيفا

الشارقة 24:

أبدى الاتحاد السعودي لكرة القدم استياءه الشديد من التصرف الذي بدر من الجزائري بغداد بو نجاح مهاجم فريق السد القطري، خلال مواجهة الأهلي في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا.

ورفع الاتحاد السعودي بالتنسيق مع إدارة الأهلي، احتجاجاً للاتحاد الآسيوي للعبة، ضد بو نجاح قبل مباراة الإياب التي جمعت بينهما الاثنين، إلا أن الرد جاء "بأن الإجراءات لا تزال قائمة في هذا الصدد، ولم يتخذ أي قرار تجاه اللاعب".

وأضاف الاتحاد في بيان له نشره بحسابه على تويتر: نبدي أسفنا تجاه هذا التجاهل غير المبرر، لما حمل من ظلم واضح، وإضرار ملموس بسلامة المنافسة، وما ترتب عليه من عواقب أضرت بالأهلي.

وأعلن الاتحاد السعودي التصعيد لنظيره الدولي "الفيفا"، وإخطاره بكافة الشواهد التي تثبت الواقعة ومنها اعتراف اللاعب نفسه، بالإضافة إلى إرفاق بعض المواقف التي تعكس تعرض أندية المملكة لظلم بين في دوري الأبطال.

يذكر أن بو نجاح سجل هدفي السد في مباراة العودة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، وهي النتيجة التي أطاحت بالأهلي خارج البطولة، بعد الخسارة ذهاباً بهدفين لهدف.

وكان بونجاح قام بإشارة لمساعد الحكم تم تفسيرها باتهام الحكم بأخذ رشوة مالية في لقاء الفريقين بذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا.