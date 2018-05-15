المنتخب الألماني يمدد عقد المدرب لوف حتى 2022

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم رينهارد غريندل تمديد عقد مدرب المنتخب يواخيم لوف، لعامين إضافيين، ما سيبقيه على رأس الإدارة الفنية للمانشافت حتى كأس العالم 2022.

وتولى لوف البالغ من العمر 58 عاماً تدريب المنتخب عام 2006، وقاده الى إحراز لقب مونديال البرازيل 2014.

وجاء الإعلان عن تمديد عقد لوف وعقد مدير المنتخب الوطني أوليفر بيرهوف حتى عام 2024 على هامش كشف اللائحة الأولية من 27 لاعباً، تحضيراً للمشاركة في نهائيات مونديال روسيا 2018، والذي سيقام بين 14 يونيو و15 يوليو.