أتلتيكو مدريد الإسباني يتطلع لحصد لقب الدوري الأوروبي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يتطلع أتلتيكو مدريد الإسباني لوضع حد لنحس المباريات النهائية في المسابقات القارية، عندما يخوض نهائي الدوري الأوروبي، أمام مرسيليا الفرنسي الأربعاء.

خسر أتلتيكو نهائي دوري أبطال أوروبا 2014 في الوقت الإضافي أمام جاره ريال مدريد، وأهدر تتويجاً أكيداً في الوقت الأصلي، ثم خسر اللقب ضد ريال أيضا في 2016 بركلات الترجيح.

وبعد إقصائه المفاجئ من دور المجموعات للمسابقة القارية الأولى هذا الموسم، اضطر لاعبو المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني إلى الانتقال لمسابقة رديفة هي "يوروبا ليغ".

ويتطلع أتلتيكو، الباحث عن لقب أول بعد الدوري المحلي في 2014، للتتويج في المسابقة للمرة الثالثة بعد 2010 على حساب فولهام الإنجليزي، و2012 ضد أتلتيك بلباو الإسباني.