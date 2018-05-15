مانشيني مدرباً جديداً للمنتخب الإيطالي لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:





تعاقد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، مع المدرب روبرتو مانشيني، بعد أشهر من الترقب بشأن هوية المدرب الذي سيخلف جانبييرو فنتورا المقال، في أعقاب الفشل التاريخي في بلوغ المونديال.

وسيكون مانشيني البالغ من العمر 53 عاماً أمام التحدي الصعب لإعادة بناء المنتخب وتحضيره للمشاركة في كأس أوروبا 2020، في أعقاب فشله في بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاماً، في سقوط أدخل كرة القدم الايطالية في أزمة عميقة.

وقاد مانشيني مانشستر سيتي الإنجليزي إلى لقب الدوري الممتاز عام 2012، للمرة الأولى بعد انتظار دام 44 عاماً.

كما أشرف على أندية إيطالية عدة أبرزها إنتر ميلان الذي قاده لثلاثة ألقاب في الدوري المحلي، ودافع عن ألوان المنتخب في 36 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف.