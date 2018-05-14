الجزيرة يخسر من بيروزي ويودع دوري أبطال آسيا

الشارقة 24 - محمود علي:





تأهل فريق بيروزي الإيراني إلى دور الثمانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بفوزه على ضيفه الجزيرة الإماراتي 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما الإثنين في دور الـ 16 من البطولة.

وتقدم بيروزي بهدف سجله أحمد نور الله في الدقيقة، 63 وتعادل روماريو ريكاردو دا سيلفا للجزيرة في الدقيقة 70، وسجل سيد جلال حسيني هدف الفوز للفريق الإيراني قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالإمارات انتهت بفوز الجزيرة 3 - 2 ليصعد فريق بيروزي لدور الثمانية، مستفيداً من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين بعدما تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 4 - 4.

وكان الجزيرة صعد لدور الـ 16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى، بعد أن حصد 8 نقاط خلف الأهلي المتصدر، وبفارق الاهداف أمام الغرافة.