فيدرر ينتزع صدارة التصنيف العالمي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

خسر الإسباني رافاييل نادال صدارة التصنيف لصالح المخضرم السويسري روجيه فيدرر، رغم ابتعاد الأخير منذ بداية موسم الملاعب الرملية.

وتراجع النجم الإسباني رافاييل نادال إلى المركز الثاني، إثر هزيمته أمام النمساوي دومينيك ثيم، في دور الثمانية ببطولة مدريد المفتوحة.

وخسر ثيم نهائي البطولة أمام الألماني ألكسندر زفيريف، ليتراجع من المركز السابع إلى الثامن.

وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى، بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، في نسخته الصادرة الإثنين الموافق 14 مايو 2018 كما يلي :

السويسري روجيه فيدرر في المركز الأول برصيد 8670 نقطة.

الإسباني رافاييل نادال في المركز الثاني برصيد 7950 نقطة.

الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الثالث برصيد 6015 نقطة.

البلغاري جريجور ديميتروف في المركز الرابع برصيد 4870 نقطة.

الكرواتي مارين سيليتش في المركز الخامس برصيد 4770 نقطة.

الأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو في المركز السادس برصيد 4540 نقطة.

الجنوب أفريقي كيفن أندرسون في المركز السابع برصيد 3660 نقطة.

النمساوي دومينيك ثيم في المركز الثامن برصيد 3545 نقطة.

الأميركي جون إيسنر في المركز التاسع برصيد 3305 نقاط.

البلجيكي ديفيد جوفين في المركز العاشر برصيد 2930 نقطة.