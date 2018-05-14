نيمار أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:





فاز النجم البرازيلي نيمار، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة القدم في موسمه الأول مع باريس سان جرمان، وذلك من خلال تصويت شارك فيه اللاعبين الذين اختاروه لخلافة زميله الأوروغوياني إدينسون كافاني.

ويأتي تتويج نيمار الذي كلف سان جرمان الصيف الماضي 222 مليون يورو لفك ارتباطه ببرشلونة الإسباني، رغم غيابه عن الملاعب منذ أواخر فبراير الماضي، وعدم مشاركته في تتويج النادي الباريسي بثلاثية الدوري والكأس وكأس الرابطة.

وتسلم نيمار البالغ من العمر 26 عاماً، الجائزة من يدي مواطنه الأسطورة رونالدو الفائز بكأس العالم عامي 1994 و2002، قبل أن يتوجه إلى الحاضرين بالفرنسية قائلاً: "مساء الخير جميعاً"، ثم أكمل بالبرتغالية حيث أضاف "أشكر كل زملائي، فريقي بأكمله".