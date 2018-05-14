بوسطن يكتسح كليفلاند في نهائي القسم الشرقي للسلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:





سحق بوسطن سيلتيك خصمه كليفلاند كافاليرز بـ 108 نقاط مقابل 83 في أولى مواجهات نهائيات القسم الشرقي لرابطة محترفي كرة السلة في أميركا.

وأظهر بوسطن منذ البداية أنه عازم على الثأر لخسارته الموسم الماضي في نهائي المنطقة أمام ليبرون جيمس ورفاقه (1-4)، وذلك بحسمه الربع الأول 36-18، ثم حافظ على أفضليته الكبيرة حتى صافرة النهاية دون أن يسمح لرجال المدرب تايرون بالاقتراب منه في الشوط الثاني بأقل من 14 نقطة.

ويدين بوسطن بالفوز إلى المجهود الجماعي، إذ تجاوز 3 من لاعبيه الـ 5 الأساسيين حاجز الـ 20 نقطة، وهم جايلن براون (23 مع 8 متابعات) وماركوس موريس (21 مع 10 متابعات) وآل هورفورد (20).