يوفنتوس بطلاً للدوري الإيطالي للمرة الـ 7 على التوالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:





أحكم يوفنتوس قبضته على كرة القدم الإيطالية، بعدما توج بلقب الدوري الإيطالي للموسم السابع على التوالي و34 في تاريخه، بعدما انتزع تعادلاً سلبياً بطعم الفوز أمام مضيفه روما في المرحلة 37 وقبل الأخيرة للبطولة.

ارتفع رصيد يوفنتوس، الذي دخل اللقاء منتشياً بتتويجه بلقب كأس إيطاليا، يوم الأربعاء الماضي، على حساب ميلان، إلى 92 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه نابولي، الذي تغلب 2 - صفر على مضيفه سامبدوريا، ليحصل على الثنائية المحلية للموسم الرابع على التوالي.

في المقابل، ارتفع رصيد روما، الذي خاض المباراة بأعصاب هادئة بعدما ضمن التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، إلى 74 نقطة في المركز الثالث.