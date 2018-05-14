برشلونة يسقط للمرة الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سقط نادي برشلونة في الجولة 37 من الدوري الإسباني، بخسارته أمام ليفانتي 5-4، ليتجرع طعم الخسارة للمرة الأولى هذا الموسم.

تقدم ليفانتي بهدف سجله إيمانويل بواتينج في الدقيقة 9، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 31، فيما سجل فيليبي كوتينيو هدف برشلونة الأول في الدقيقة 38.

ومع بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 46، سجل ليفانتي الهدف الثالث عن طريق إينيس بردهي ثم سجل إيمانويل بوايتنج الهدف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة 49، وسجل إينيس بردهي الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 56، ولكن كوتينيو تمكن من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 59، ثم سجل نفس اللاعب الهدف الثالث له ولبرشلونة في الدقيقة 64، فيما سجل لويس سواريز الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

ورفع ليفانتي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الـ 15 بفارق الأهداف أمام سيلتا فيجو وإسبانيول صاحبي المركزين الـ 13 والـ 14 على الترتيب، فيما توقف رصيد برشلونة عند 90 نقطة في صدارة الترتيب، علماً بأنه كان قد توج بلقب الدوري يوم 29 أبريل الماضي.