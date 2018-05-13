رابطة الدوري الإنجليزي تختار النجم صلاح نجماً للموسم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

اختارت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، كأفضل لاعب في الموسم.

وتفوق صلاح على كيفن دي بروين ورحيم سترلينج ثنائي مانشستر سيتي، وهاري كين هداف توتنهام ودافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد وجيمس تاركوفسكي لاعب بيرنلي.

ويعتبر صلاح أول لاعب عربي أو إفريقي يتوج بالجائزة، التي انطلقت في موسم 1994 - 1995.

وفاز صلاح في وقت سابق بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين بالتصويت عن طريق اللاعبين المشاركين في الدوري، كما فاز بجائزة أفضل لاعب من قبل رابطة النقاد الإنجليز.

ولكن جائزة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز يتم تقديمها سنويا للاعبين أصحاب الظهور الأبرز طوال الموسم في البطولة، ويتم اختيار الفائز بها من خلال 10% من تصويت الجماهير، فيما سيتم تقسيم النسبة المتبقية للتصويت على مجموعة من الخبراء والفنيين، بجانب ممثلين عن 3 شركات راعية، وتصويت قائد كل فريق من الفرق الـ 20 المتنافسة في البطولة.

وحصل صلاح على 33 جائزة حتى الآن خلال مسيرته الاستثنائية مع ليفربول، كان آخرها الفوز بـ 3 جوائز، الخميس الماضي، حيث نال جائزتي لاعب الموسم في ليفربول من خلال تصويت الجماهير وكذلك اللاعبين، بالإضافة لجائزة أفضل لاعب في الفريق لشهر أبريل الماضي.