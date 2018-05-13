برشلونة يتطلع لإنهاء الموسم من دون هزائم في الليغا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يتطلع برشلونة المتوج بطلاً إلى تجنب أي مفاجأة تطيح بمسعاه لإنهاء الموسم دون هزيمة، وذلك عندما يحل ضيفاً الأحد على ليفانتي في المرحلة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعد خروجه بالتعادل 2-2 الأحد الماضي من موقعة الـ "كلاسيكو" ضد ضيفه وغريمه ريال مدريد في مباراة أكملها بـ 10 لاعبين طيلة الشوط الثاني بعد طرد سيرجي روبرتو، حقق برشلونة الأربعاء فوزاً كاسحاً على ضيفه القوي فياريال 5-1، وواصل بذلك مشواره نحو أن يكون أول فريق ينهي موسماً من 38 مباراة دون هزيمة.

ويقف فريق المدرب إرنستو فالفيردي الذي عزز الرقم القياسي الذي انتزعه هذا الموسم من ريال سوسييداد من حيث عدد المباريات المتتالية في الدوري دون هزيمة (43 امتدادا بين موسمين)، على بعد مباراتين من أن يصبح أول فريق في تاريخ الدوري ينهي موسماً بأكمله دون هزيمة منذ الثلاثينات وتحديداً منذ موسم 1931-1932 (ريال مدريد لكن في موسم من 18 مرحلة).