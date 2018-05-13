ريال مدريد يكتسح سيلتا فيجو بسداسية في الدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

اكتسح فريق ريال مدريد ضيفه سيلتا فيجو 6 -0، في المرحلة 37 من الدوري الإسباني لكرة القدم، فعلى ملعب سانتياجو برنابيو سجل الجناح الويلزي جاريث بيل الهدفين الأول والثاني لريال مدريد في الدقيقتين 13 و30.

وأحرز إيسكو الهدف الثالث في الدقيقة 32 ثم أضاف المغربي أشرف حكيمي الهدف الرابع في الدقيقة 52، وجاء الهدف الخامس بنيران صديقة، حيث سجله سيرجي جوميز لاعب سيلتا فيجو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 74، وقبل تسع دقائق من نهاية المباراة سجل لاعب الوسط الألماني الدولي توني كروس الهدف السادس للنادي الملكي.

الفوز رفع رصيد الريال إلى 75 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد سيلتا فيجو عند 46 نقطة في المركز الـ 13.