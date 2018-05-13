كفيتوفا تتوج بلقب بطولة مدريد للمرة الثالثة

الشارقة 24 - أسعد خليل:

للمرة الثالثة في تاريخها، تمكنت التشيكية بيترا كفيتوفا من الفوز بلقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس للسيدات.

وفازت كفيتوفا على الهولندية كيكي بيرتنس بمجموعتين لمجموعة واحدة بواقع 7 /6 (8 /6) و4 /6 و6 /3 في المباراة النهائية.

وتخطت كفيتوفا إنجاز الأميركية سيرينا ويليامز والرومانية سيمونا هاليب بعد أن فازتا بلقب البطولة مرتين.

واحتاجت كفيتوفا 28 عاماً إلى ساعتين و52 دقيقة للفوز على بيرتنس وحصد لقب البطولة الإسبانية.

وفازت كفيتوفا المصنفة العاشرة على العالم برابع لقب لها هذا الموسم، ليكون اللقب هو الأبرز في مسيرتها منذ تعرضها لحادث هجوم بسكين في 2016.