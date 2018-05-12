المدرب شتوجر يعلن الرحيل عن "بوروسيا دورتموند" الألماني

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أنهى بيتر شتوجر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، ارتباطه مع النادي الألماني عقب الخسارة في الجولة الـ 34 من الدوري الألماني أمام هوفنهايم 3-1.

وأنهى دورتموند الموسم في المركز الرابع ليتأهل، بصعوبة شديدة، للعب في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

وقال شتوجر في مؤتمر صحافي: "كانت هذه آخر مباراة تنافسية لي مع بوروسيا دورتموند، كان شيئاً قد قررناه سوياً منذ فترة، إن حافزاً جديداً ومدرباً جديداً سيفيدان الفريق بشكل جيد".

وتولى المدرب النمساوي تدريب الفريق في ديسمبر الماضي وحتى نهاية الموسم.