هامبورج يهبط رسمياً من البوندسليجا للمرة الأولى

الشارقة 24 - أسعد خليل:



شهدت الجولة الـ 34 من الدوري الألماني لكرة القدم، هبوط فريق هامبورج رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية الألماني، للمرة الأولى في تاريخه، رغم فوزه على بوروسيا مونشنجلادباخ 2 - 1.



وكان هامبورج هو الفريق الوحيد، الذي لم يهبط من البوندسليجا منذ تأسيس بطولة الدوري الألماني بنظامها الحالي.



وتوقفت المباراة في الوقت بدل الضائع، بسبب أعمال شغب من الجماهير، ولكن هبوط هامبورج تأكد بعد فوز فولفسبورج على كولون 4 - 1.



ويلتقي فولفسبورج مع هولستين كيل، المنافس بالدرجة الثانية، في ملحق الصعود والهبوطن في محاولة للبقاء في البوندسليجا.