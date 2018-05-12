الدوري الإنجليزي يحسم بطاقات الأبطال والبقاء بالجولة الأخيرة

الشارقة 24 – أسعد خليل:



بعد أن حسم مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، يبقى الصراع في الجولة الأخيرة على بطاقة التأهل الأخيرة لدوري أبطال أوروبا، وكذلك مركز الهبوط المتبقي بجدول الدوري.



ويتطلع ليفربول، صاحب المركز الرابع بفارق نقطتين أمام تشيلسي، إلى انتزاع البطاقة الأخيرة المؤهلة لدوري الأبطال، وهو ما يحسم بمجرد تفادي الهزيمة أمام ضيفه برايتون في مباراتهما على ملعب "أنفيلد".



أما سوانزي سيتي، صاحب المركز الثامن عشر، فلا يزال يتشبث بأمل تفادي الهبوط، لكنه يبدو بحاجة إلى ما يشبه المعجزة من أجل البقاء بالدوري الممتاز، على حساب ساوثهامبتون صاحب المركز السابع عشر.



وفي حالة فوز أو تعادل ليفربول في مباراته أمام برايتون، يحسم الفريق تأهله لدوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لخوض نهائي دوري الأبطال، أمام ريال مدريد الإسباني يوم 26 مايو في العاصمة الأوكرانية كييف.



وتصب الترشيحات بشكل كبير لصالح ليفربول، أمام برايتون صاحب المركز الرابع عشر، والذي حسم بالفعل بقاءه في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم المقبل.



تشيلسي يحتاج للفوز



أما تشيلسي، فلا بديل أمامه سوى الفوز على مضيفه نيوكاسل الأحد، ليتمسك بالأمل الأخير في انتزاع المركز الرابع من ليفربول.



وأكد أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي، أن فريقه سيقدم كل ما لديه في المباراة.



وأضاف كونتي، إنني واقعي، وأرى أن كل فريق ينهي الموسم في المركز الذي يستحقه، لقد أهدرنا العديد من النقاط هذا الموسم، وإذا بقينا في المركز الخامس، فسيكون هذا ما نستحقه.