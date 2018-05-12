الإسباني رافاييل نادال يودع بطولة مدريد للتنس

الشارقة 24 – أسعد خليل:





حقق النمساوي دومينيك ثيم مفاجأة من العيار الثقيل، وأطاح بالنجم الإسباني رافاييل نادال من بطولة مدريد المفتوحة للتنس بعدما تغلب عليه 7 / 5 و6 / 3 ضمن منافسات دور الثمانية.

وشكلت الهزيمة صدمة قوية لنادال المصنف الأول على العالم حيث أنها الأولى له على الملاعب الرملية، منذ أن خسر أمام اللاعب نفسه في مايو 2017.

وقطع النجم النمساوي ثيم بذلك سلسلة من 21 انتصاراً متتالياً لنادال على الملاعب الرملية، وصرح ثيم عقب المباراة "الفوز على نادال على الملاعب الرملية هو واحد من أصعب المهام في رياضتنا."