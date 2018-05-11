ريال مدريد يتطلع للعودة لسكة الانتصارات في الدوري الإسباني

الشارقة 24 - أسعد خليل:





يتطلع ريال مدريد للعودة لسكة الانتصارات بعد السقوط أمام إشبيلية في المباراة المؤجلة من الجولة 34، وذلك عندما يلاقي سيلتافيغو، ضمن منافسات الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة.

ويلتقي فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مع ضيفه سلتا فيغو الثاني عشر مجدداً دون نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان غائباً عن لقاء الأربعاء ضد إشبيلية حين خسر النادي الملكي 2-3 في مباراة كان متخلفاً خلالها بثلاثية نظيفة.

وبعد أن حسمت المقاعد الأربعة المؤهلة إلى دوري الأبطال وهوية الفرق الثلاثة الهابطة إلى الدرجة الثانية، انحصر الصراع على بطاقتين من أصل ثلاث مؤهلة إلى "يوروبا ليغ" بعد أن ضمن ريال بيتيس الأولى دون حسم مشاركته في دور المجموعات أو من الدور التمهيدي الثاني.