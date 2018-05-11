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بايرن ميونيخ يمدد عقد روبن ورافينيا حتى عام 2019

  • الجمعة 11, مايو 2018 في 7:24 م
  • آريين روبن والبرازيلي رافينيا
    آريين روبن والبرازيلي رافينيا
قام نادي بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، للموسم السادس على التوالي، بتجديد عقد كل من النجمين المخضرمين الهولندي، آريين روبن، والبرازيلي رافينيا، لموسم آخر، ليستمرا بذلك مع الفريق حتى عام 2019.
الشارقة 24 - أسعد خليل:
 
أعلن نادي بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، للموسم السادس على التوالي، تجديد عقد كل من النجمين المخضرمين آريين روبن ورافينيا لموسم آخر، ليستمرا بذلك مع الفريق حتى عام 2019.
 
وبدأ النجم الهولندي روبن البالغ من العمر 34 عاماً، مشواره مع الفريق البافاري في 2009، بينما انضم البرازيلي رافينيا البالغ من العمر 32 عاماً لبايرن في عام 2011.
 
وأعلن بايرن ميونخ أيضاً قبل أيام تمديد فترة تعاقده لمدة عام آخر، مع النجم الفرنسي فرانك ريبيري 35 عاماً، الذي بدأ مشواره مع الفريق البافاري في عام 2007.