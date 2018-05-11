بايرن ميونيخ يمدد عقد روبن ورافينيا حتى عام 2019

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن نادي بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، للموسم السادس على التوالي، تجديد عقد كل من النجمين المخضرمين آريين روبن ورافينيا لموسم آخر، ليستمرا بذلك مع الفريق حتى عام 2019.

وبدأ النجم الهولندي روبن البالغ من العمر 34 عاماً، مشواره مع الفريق البافاري في 2009، بينما انضم البرازيلي رافينيا البالغ من العمر 32 عاماً لبايرن في عام 2011.

وأعلن بايرن ميونخ أيضاً قبل أيام تمديد فترة تعاقده لمدة عام آخر، مع النجم الفرنسي فرانك ريبيري 35 عاماً، الذي بدأ مشواره مع الفريق البافاري في عام 2007.