منتخب روسيا يكشف عن قائمته الأولية للمونديال

الشارقة 24 - أسعد خليل:





قبل 34 يوماً على انطلاقة مونديال روسيا 2018، أعلن ستانيسلاف شيرشيسيف المدير الفني للمنتخب الروسي لكرة القدم، قائمة أولية تضم 28 لاعباً استعداداً للنهائيات.

وضمت القائمة ثلاثة لاعبين فقط محترفين بالخارج، ولاعباً يشتبه في تعاطيه للمنشطات.

وخضع روسلان كامبولوف، مدافع روبن كازان الذي شارك مرتين مع منتخب روسيا، للتحقيق من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد صدور تقرير ريتشارد مكلارين كبير محققي الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"، فيما يتعلق بفضائح تعاطي المنشطات على نطاق واسع في روسيا.

وضمت قائمة روسيا ثلاثة لاعبين محترفين، هم فلاديمير جابولوف حارس كلوب بروج، ورومان نويشتيدير مدافع فناربخشة، ودينيس شيريشيف مهاجم فياريال.

واحتوت القائمة على أسماء لاعبين من أصحاب الخبرة، مثل لاعب الوسط الان دزاجويف، والحارس إيجور ايكينفين، مع وجوه شابة مثل التوأم أنطون واليكسي ميرانشوك لاعبي لوكوموتيف موسكو.

وبرز غياب الكسندر كوكورين مهاجم زينيت سان بطرسبرج، ودخل ارتيم دزيوبا لاعب ارسنال تولا بدلاً منه.

ويتجمع اللاعبون في 18 مايو في نوفوجورسك، ويخوضون معسكراً في النمسا في 20 مايو، ثم يلتقي الدب الروسي ودياً مع النمسا في 30 مايو في انيسبروك، ثم مع تركيا في الخامس من يونيو في موسكو.

ويستهل منتخب روسيا مشواره في المونديال، بمواجهة السعودية في المباراة الافتتاحية يوم 14 يونيو، ضمن فعاليات المجموعة الأولى التي تضم مصر وأوروجواي أيضاً.

وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية التي تضم 23 لاعباً بحلول الرابع من يونيو المقبل.