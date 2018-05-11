"العربية للطيران" تدعم "الأهلي المصري" بمباراته مع "أياكس أمستردام"

الشارقة 24:

أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن دعمها للنادي الأهلي المصري، خلال مباراته مع فريق "أياكس أمستردام"، الهولندي، التي تقام الجمعة 11 مايو، ضمن بطولة، " "Champions Gold Cup" "، لكرة القدم بدولة الإمارات، حيث قامت "العربية للطيران"، بصفتها الناقل الرسمي للنادي المصري في هذه المباراة، بنقل لاعبي الفريق والطاقم الفني على متن طائراتها من العاصمة المصرية القاهرة إلى الإمارات.

وتحمل هذه المباراة الودية أهمية كبرى، كونها في الوقت ذاته مباراة اعتزال اللاعب المصري الشهير حسام غالي، والتي ستمثل تتويجاً لمسيرته الكروية الناجحة، في الوقت الذي يودع فيه جماهيره ومحبيه.

ويشتهر النادي الأهلي بفريقه المحترف، الذي يلعب ضمن الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وهو أكثر فريق على الإطلاق يفوز ببطولات كرة القدم في القارة الأفريقية، وكان النادي الأهلي قد تأسس في 24 أبريل، 1907، ليكون مكاناً لاجتماع نقابات الطلاب في القاهرة.

وتسير "العربية للطيران" رحلاتها لأكثر من 150 وجهة عالمية من 4 مراكز رئيسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي تواصل عملها على بناء شبكة وجهات متنوعة ومتنامية باستمرار، توفر لعملائها أفضل خيارات السفر الجوي، والتي تتميز بقيمتها العالية وأسعارها المناسبة.