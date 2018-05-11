النجم محمد صلاح يسعى لموسم آخر مع ليفربول

الشارقة 24 - أسعد خليل:

وضع النجم المصري محمد صلاح، حداً للشائعات الكثيرة، وألمح إلى بقائه مع فريقه ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

وأكد صلاح أن ما تحقق في موسمه الأول مع ليفربول، مجرد بداية، وأنه سعيد للغاية في ليفربول، وأن الأمور كلها تسير على مايرام".

وأضاف اللاعب المصري: "بالتأكيد لدي طموح لمستقبلي مع ليفربول، قدمنا مسيرة هائلة هذا الموسم، والآن نحن في نهائي دوري الأبطال والجميع يشعر بالإثارة، هي مجرد البداية، إنه العام الأول لي هنا، وهو العام الأول أيضاً لغيري من اللاعبين، هي مجرد البداية".

وأوضح محمد صلاح: "نشعر براحة كبيرة فيما يتعلق بفرصتنا في المشاركة في الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا... في طريقنا للمباراة النهائية، هزمنا فرقاً كبيرة، مثل مانشستر سيتي وروما، إنها مجرد البداية... نريد أن نهزم ريال مدريد ونفوز باللقب".

وتوج صلاح بجائزتي لاعب العام في ليفربول، التي يمنحها النادي، ولاعب الموسم في النادي الأحمر، التي يتم حسمها من خلال تصويت جماهير النادي، وذلك في حفل توزيع جوائز الأفضل لموسم 2017-2018، الذي أقيم بملعب "آنفيلد" معقل الفريق.