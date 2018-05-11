الحارس دي خيا يفوز بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في إنجلترا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حصد الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، جائزة القفاز الذهبي، لأفضل حارس مرمى في الموسم الجاري، من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقدم دي خيا مسيرة متميزة مع مانشستر هذا الموسم، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 18 مباراة.

ونال دي خيا الجائزة للمرة الأولى متفوقاً على البرازيلي إديرسون مورايس حارس مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي، وأبقى إديرسون على شباكه نظيفة في 16 مباراة هذا الموسم.

ومنذ تدشين الجائزة في موسم 2004-2005 فاز ستة حراس بجائزة القفاز الذهبي، حيث يتصدر التشيكي بيتر تشيك القائمة، بعدما فاز بالجائزة أربع مرات مع تشيلسي وأرسنال.