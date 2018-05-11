الإسباني نادال يبلغ ربع نهائي بطولة مدريد

الشارقة ٢٤- أسعد خليل:

تأهل النجم الإسباني المخضرم رافاييل نادال لربع نهائي بطولة مدريد لأساتذة التنس ذات الألف نقطة، عقب فوزه على الأرجنتيني دييجو شوارتزمان بنتيجة 6 / 3 و6 / 4 في الدور الثالث للبطولة .

وبهذا، حطم نادال الرقم القياسي العالمي الذي كان يملكه النجم الأميركي السابق جون ماكنرو، الذي فاز بـ 49 مجموعة متتالية على نوع واحد من الملاعب.

حافظ نادال، المصنف الأول عالمياً، على سجله خاليا من الهزائم في 50 مجموعة متتالية خاضها على الملاعب الترابية، متجاوزا الإنجاز الذي حققه ماكنرو على الملاعب الصلبة، ليضرب موعدا في دور الثمانية من النمساوي دومينيك ثيم، الذي تغلب على الكرواتي بورنا تشوريتش بنتيجة 2 / 6 و7 / 6 و6 / 4.