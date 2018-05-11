مانشستر يونايتد يتمسك بوصافة الدوري الإنجليزي لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

ضمن فريق مانشستر يونايتد الحصول على وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، عقب تعادله بدون أهداف مع مضيفه ويستهام يونايتد في مباراة مؤجلة من المرحلة 31

للمسابقة.

ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 78 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط أمام توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الثالث، قبل خوض المرحلة الأخيرة لمباريات البطولة يوم الأحد القادم.

في المقابل، رفع ويستهام رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس عشر بترتيب البطولة.

عجز الفريقان عن هز الشباك طوال التسعين دقيقة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص التي سنحت لهم على مدار شوطي اللقاء، ليكتفيا بالحصول على نقطة التعادل.