النجم روني يوافق على الانتقال إلى الدوري الأميركي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

يبدو بأن رحلة النجم الإنجليزي واين روني في إنجلترا، قد شارفت على الانتهاء، بعد أن وافق مهاجم نادي مانشستر يونايتد السابق، وإيفرتون الحالي على عرض للانتقال إلى صفوف فريق دي سي يونايتد الأميركي لكرة القدم.

وأشارت التقارير إلى أن روني وافق على عرض قيمته 12,5 مليون جنيه أسترليني (17 مليون دولار) للانتقال من إيفرتون النادي الذي شهد بداية مسيرته، وعاد إليه في الموسم الماضي قادماً من مانشستر يونايتد.

وأضافت التقارير أن العقد الذي عرض على روني يمتد حتى نهاية موسم 2020، علماً أن فترة الانتقالات في الدوري الأميركي لا تبدأ رسمياً قبل يوليو المقبل.