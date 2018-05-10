بوكا جونيورز يتوج بلقب الدوري الأرجنتيني لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حسم بوكا جونيورز، لقب بطولة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم "سوبر ليجا"، قبل الجولة الأخيرة من الدوري، بتعادله مع مضيفه خيمناسيا، 2-2، ليزيد الفارق مع أقرب ملاحقيه جودوي كروز إلى أربع نقاط.

وسجل هدفي بوكا جونيورز في المباراة كل من لاعب الوسط بابلو بيريز والمهاجم رامون ابيلا ليقتنصا تعادلاً ثميناً لفريقهما ويقوداه للتتويج بلقب الدوري الأرجنتيني للمرة الثالثة والثلاثين في تاريخه وللمرة الثانية على التوالي.

وبهذا التعادل، وصل بوكا جونيورز إلى النقطة 57 في جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني متربعاً على القمة ومتفوقاً بأربع نقاط على صاحب المركز الثاني جودوي كروز قبل الجولة الأخيرة من البطولة.