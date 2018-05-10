بوسطن يبلغ نهائي المجلس الشرقي في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:





كان بوسطن سيلتيك متقدماً بـ 3 مباريات مقابل مباراة، عندما استضاف فريق فيلادلفيا سيفينتي سيكسرز في المباراة الخامسة بينهما في نصف نهائي المجلس الشرقي لبطولة الرابطة الوطنية لكرة السلة.

تبادل الفريقان الصدارة عدة مرات في الشوط الأول، الذي كانت فيه الكفة متقاربة جدا لدرجة انتهائه بتفوق بوسطن بنقطة واحدة فقط بـ 25 نقطة مقابل 24.

فيلادلفيا لم يستسلم بل أفلح في التقدم في الشوط الأخير بـ 107 نقاط مقابل 103 نقاط بعد رمية من بين سيمونز، غير أن فريق بوسطن أفلح في آخر ثواني المباراة في التقدم ليفوز بها بـ 114 نقطة مقابل 112 نقطة.

ليفوز بوسطن سيلتيك بسلسلة اللقاءات بأربع مباريات مقابل مباراة ليتأهل إلى نهائي المجلس الشرقي، حيث سيلتقي بكليفلاند كافالييرز.