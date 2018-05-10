ريال مدريد يسقط أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

على استاد "رامون سانشيز بيثخوان"، وجه إشبيليية لطمة قوية إلى ريال مدريد، وألحق به الهزيمة السادسة في الدوري الإسباني هذا الموسم، بتغلبه عليه 3-2 في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحسم أشبيلية الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما وسام بن يدر وميجيل لايون في الدقيقتين 26 و45 .

وفي الشوط الثاني، أهدر سيرخيو راموس مدافع وقائد الريال فرصة ذهبية لتجديد آمال فريقه في المباراة وأهدر ضربة جزاء للفرق في الدقيقة 58 حيث سدد الكرة قوية في العارضة. وازدادت معاناة الريال في الدقيقة 84 عندما اهتزت شباك الفريق بالهدف الثالث إثر تمريرة عرضية من أحد لاعبي أشبيلية ارتطمت براموس ودخلت المرمى عن طريق الخطأ.

وفي الدقيقة 87، سجل بورخا مايورال هدف حفظ ماء الوجه للريال.

كما سجل راموس الهدف الثاني للفريق من ضربة جزاء للفريق في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع أشبيلية رصيده إلى 54 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع في جدول المسابقة بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي وتجمد رصيد الريال عند 72 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف جاره أتلتيكو مدريد وبفارق 18 نقطة عن منافسه التقليدي العنيد برشلونة الذي توج بلقب المسابقة مبكراً.