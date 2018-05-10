يوفنتوس بطلاً لكأس إيطاليا للمرة الرابعة على التوالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سجل النجم المغربي المهدي بنعطية هدفين قاد بهما فريقه يوفنتوس للتتويج بكأس إيطاليا لكرة القدم للمرة الثالثة عشر في تاريخه والرابعة على التوالي، عقب فوزه على ميلان 4-0، في المباراة النهائية للمسابقة.

عجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص التي سنحت لهم لينتهي بالتعادل السلبي.

فرض يوفنتوس سيطرته على مجريات الشوط الثاني، مستغلاً انهيار لاعبي ميلان غير المبرر، ليفتتح بنعطية التسجيل في الدقيقة 56، قبل أن يضيف دوجلاس كوستا الهدف الثاني في الدقيقة 61.

واصل بنعطية تألقه ليضيف الهدف الثالث ليوفنتوس وهدفه الشخصي الثالث في الدقيقة 64، فيما تكفل (البديل) نيكولا كالينيتش لاعب ميلان بتسجيل الهدف الرابع للفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 76.

بتلك النتيجة، بات يوفنتوس قريباً من فرض هيمنته على الكرة الإيطالية إذا استكمل الثنائية المحلية (الدوري والكأس) للمرة الرابعة على التوالي، بعدما أصبح أيضاً على مشارف الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي للموسم السابع على التوالي، حيث يحتاج للحصول على نقطة واحدة فقط في مباراتيه المتبقيتين بالمسابقة، للفوز باللقب رسمياً.