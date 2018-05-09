ألفيش يواجه شبح الغياب عن مونديال روسيا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أثارت إصابة اللاعب البرازيلي داني ألفيش في الركبة خلال مشاركته مع فريقه باريس سان جيرمان بنهائي بطولة كأس فرنسا لكرة القدم مخاوف كبيرة في البرازيل بعدما تزايدت الشكوك حول خطورة الإصابة واحتمالات غياب الظهير الأيمن المخضرم عن بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وتسبب هذا الخبر في إثارة فزع المدير الفني للمنتخب البرازيلي أدينور ليوناردو باتشي "تيتي"، الذي تواصل مع النادي الفرنسي عبر طبيب البرازيل رودريجو لاسمار الذي من المقرر أن يتابع تطور حالة ألفيش.

وأصيب لاعبو باريس سان جيرمان بإحباط كبير بعد إصابة ألفيش، الأمر الذي أفسد عليهم فرحتهم واحتفالهم باللقب الثالث لهم في الموسم.