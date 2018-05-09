الفيفا يوقف الأمين العام السابق لاتحاد الكرة في جواتيمالا مدى الحياة

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تواصل مسلسل الفساد الكروي العالمي، حيث قام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقاف الأمين العام السابق لاتحاد جواتيمالا للعبة، هيكتور تروخيو، مدى الحياة.

واتهم تروخيو، الذي تورط في فضيحة الفساد المتعلقة بمنح حقوق البث التلفزيوني في بلاده، بخرق المادة 21 في لائحة لجنة الانضباط المستقلة في الفيفا والتي تتعلق بقضايا "الفساد والرشى والمالية".

وبالإضافة إلى عقوبة الإيقاف، قرر الفيفا تغريم تروخيو بـ 200 ألف فرنك سويسري "199 ألف و500 دولار".

ويتواجد تروخيو رهن الاعتقال في الولايات المتحدة الأميركية في الوقت الحالي بعد اتهامه بالحصول على رشى مالية مقابل منح حقوق البث التلفزيوني والتسويق الخاصة بمباريات منتخب جواتيمالا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018، بالإضافة إلى جرائم أخرى.