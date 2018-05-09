منتخب الأرجنتين يواجه هايتي ودياً استعداداً للمونديال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استعدادا لخوض نهائيات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن منتخب البلاد الأول سيخوض مباراة ودية أمام هايتي في 29 مايو الجاري.

وتلتقي الأرجنتين بقيادة نجمها الأول ليونيل ميسي مع هايتي، المنتخب الذي يحتل المركز 108 في التصنيف العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على ملعب نادي بوكا جونيورز بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس الذي شهد تعادله مع بيرو في اكتوبر الماضي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

ولعبت الأرجنتين مع هايتي، التي لم تتأهل إلى المونديال، في 2010 قبل انطلاق منافسات كأس العالم بجنوب أفريقيا.

وفاز المنتخب الأرجنتيني بتلك المباراة، تحت قيادة مدربه الأسبق دييجو مارادونا، بأربعة أهداف نظيفة.

ويودع المنتخب الأرجنتيني في تلك المباراة جماهير بلاده قبل أن يتوجه إلى مدينة برشلونة الإسبانية، حيث يستكمل هناك استعداداته لأولى مبارياته في المونديال أمام ايسلندا في 16 يونيو المقبل.