المغرب والملف الأميركي الشمالي يقدمان عرضهما أمام الاتحاد العالمي للصحافة

الشارقة 24 – أسعد خليل:

في الاجتماع الـ 31 للرابطة الدولية للصحفيين الرياضيين، قدم المتنافسان على استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2026 المغرب، والملف المشترك بين الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا عرضهما لاستضافة البطولة.

الاتحاد الدولي لكرة القدم سوف يختار الشهر المقبل في موسكو الدولة المضيفة للبطولة، وقد استعرض الجانبان في بروكسيل مزايا عرضهما.

المسؤول عن ملف المغرب، هشام العمراني، أشار في حديثه إلى موقع المغرب المثالي الذي سيجعل توقيت المباريات مثالياً لكل القارة الأفريقية والأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط.

بينما أكد مسؤولو عرض أميركا الشمالية أن ملفهم سوف يقدم نجاحاً كبيراً يساهم في مواصلة نمو الاتحاد الدولي لكرة.