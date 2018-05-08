ريال مدريد يلاقي إشبيلية وعينه على وصافة الليغا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

يتطلع ريال مدريد، للتساوي مع جاره أتلتيكو الثاني، وذلك عندما يحل الأربعاء ضيفاً على "الأندلس"، لمواجهة إشبيلية في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 34 للدوري الإسباني.

وكان بإمكان فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الانفراد بالوصافة لو نجح الأحد في استغلال التفوق العددي من أجل الفوز على غريمه برشلونة، البطل في "كامب نو"، لكنه اكتفى في نهاية المطاف بالتعادل 2-2.

ويحتل ريال المركز الثالث حالياً، بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو، وفي حال حسمه المباراة الصعبة جداً ضد إشبيلية الثامن، سيبقى ثالثاً بفارق المواجهتين المباشرتين مع جاره، لأنه تعادل ذهاباً دون أهداف في ملعب الأخير وإياباً 1-1 في "سانتياغو برنابيو".