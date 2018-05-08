المدرب غاريتانو يعلن رحيله عن نادي ليغانيس الإسباني

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أكد نادي ليغانيس الإسباني رحيل المدرب، أسيير غاريتانو، عن الفريق الذي يحتل المركز السابع عشر في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان غاريتانو قاد النادي الواقع في ضاحية العاصمة مدريد، من الدرجة الثالثة إلى دوري الدرجة الأولى، كما قاده لنصف نهائي كأس الملك في فبراير الماضي.

ومع نادي الضاحية الجنوبية لمدريد، والبالغ عدد سكانها 190 ألف نسمة، صعد غاريتانو بليغانس إلى الدرجة الثانية في 2014، ثم إلى دوري النخبة في 2016، قبل الحفاظ على موقعه في الليغا لموسم 2017 ثم العام الحالي .

وتميز غاريتانو بإقصائه ريال مدريد العريق في ربع نهائي كأس الملك هذا الموسم، وبلوغه نصف النهائي للمرة الأولى منذ تاريخ تأسيسه قبل 90 سنة.