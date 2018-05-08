المدرب فيرغسون يظهر إشارات إيجابية على التعافي من الجراحة

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يبدو بأن المدرب العملاق السير أليكس فيرغسون، قد تماثل للشفاء، بحسب التقارير الصحفية التي أكدت بأن السير أظهر، إشارات إيجابية على التعافي من العملية الجراحية لمعالجة نزيف في الدماغ، تشمل الجلوس والتحدث إلى أفراد عائلته.

وأدخل فيرغسون البالغ من العمر 76 عاماً المستشفى السبت الماضي لإجراء عملية جراحية عاجلة لمعالجة النزيف، ونقل بعدها إلى غرفة العناية الفائقة، بحسب ما أفاد النادي في بيان عن مدربه الأسطوري الذي أشرف عليه لما يقارب 27 عاماً، والذي يعد أنجح مدرب في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.

وأورد الموقع الإلكتروني لصحيفة "ديلي ميل" أن المدرب الذي اعتزل في العام 2013، بعد مسيرة مع يونايتد بدأت في 1986، يظهر إشارات ايجابية، موضحا أن "العملية سارت بشكل جيد جداً وتجاوب الرجل البالغ 76 عاماً مع العلاج كان مشجعاً، ومنح المقربين منه تفاؤلاً حذراً".

وانهالت رسائل التضامن والتمني بالشفاء العاجل من العديد من الأطراف في عالم كرة القدم وخارجه، مثل الاتحاد الدولي "الفيفا" والاتحادات القارية، إضافة إلى الدوريات البارزة والأندية والمدربين، أكانوا من الذين جمعتهم علاقة قريبة بفيرغسون، أو خصومة مديدة طوال أعوام.