ملعب مدينة سمارا جاهز لمونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يبدو استاد سمارا، الذي سيستضيف 4 مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ 16 ومباراة أخرى في ربع نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018، بأفضل حال قبل 36 من انطلاقة المونديال.

وتشتهر مدينة سمارا، التي تقع في ملتقى نهري سمارا والفولغا، بأنها أحد المدن الهامة في برنامج الفضاء الروسي ولذلك فإن تصميم الاستاد مستوحى من ذلك التاريخ فهو مشيد بقبة زجاجية عالية ترتفع لـ 65 متراً وتضاء في الليل.

بلغت نفقة تشييد الاستاد 320 مليون دولار أميركي وهو يتسع لقرابة 45 ألف متفرج.

سوف يستضيف الاستاد مباراة كوستاريكا ضد صربيا في 17 من يونيو و مباراة الدنمارك ضد أستراليا في 21 من يونيو و مباراة الأوروغواي ضد روسيا في 25 من شهر يونيو و مباراة السنغال ضد كولومبيا في الثامن والعشرين من ذات الشهر.

كما سيستضيف الاستاد مباراة في دور الـ 16 في الثاني من يوليو القادم ومباراة في الدور ربع النهائي في السابع من يوليو.