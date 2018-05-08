إنجلترا قد تشارك بخمس فرق في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

ربما يشهد دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مشاركة 5 فرق إنجليزية، حسب ما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

حيث سيشارك أصحاب المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، حتى لو فاز ليفربول بلقب البطولة، وأنهى مشواره في الدوري المحلي في المركز الخامس.

ويلتقي ليفربول مع ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية لدوري الأبطال المقررة بالعاصمة الأوكرانية كييف يوم 26 مايو الجاري، مما يعني أنه إذا فاز ليفربول باللقب ولم يختتم موسم الدوري الإنجليزي في أحد المراكز الأربعة الأولى فإن إنجلترا قد تشارك في النسخة المقبلة للبطولة القارية بـ 5 فرق.

وكان تشيلسي فاز بلقب دوري الأبطال في 2012، ولكنه أنهى مشواره بالدوري الإنجليزي في المركز السادس، ليشارك في النسخة التالية للبطولة على حساب توتنهام، الذي أنهى ذلك الموسم من الدوري الإنجليزي في المركز الرابع.

ولكن اليويفا أكد في بيان رسمي: "حامل لقب دوري أبطال أوروبا سيضمن مكاناً في دور المجموعات للنسخة المقبلة، حتى لو لم يتأهل للبطولة عبر احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري المحلي".