على حساب تورونتو

كليفلاند يبلغ نهائي المجلس الشرقي لدوري السلة الأميركية

  • الثلاثاء 08, مايو 2018 في 10:48 ص
  • فرحة لاعبي كليفلاند بالتأهل للنهائي
    فرحة لاعبي كليفلاند بالتأهل للنهائي
حجز كليفلاند كافالييرز، مقعده في نهائي المجلس الشرقي لدوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، بعد فوزه على تورونتو رابتورز، بـ 128 نقطة مقابل 93 نقطة، ليفوز بسلسلة لقاءاتهما في الدور نصف النهائي للمجلس الشرقي بأربع مباريات دون مقابل.
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
كان كليفلاند كافالييرز متقدما بثلاث مباريات دون مقابل عندما استضاف فريق تورونتو رابتورز في المباراة الرابعة بينهما في المجلس الشرقي لبطولة الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية.
 
شهدت هذه المباراة أداء قوياً من نجم كليفلاند، ليبرون جيمس، الذي سجل 29 نقطة وأضاف زميله، كيفين لوف، 23 نقطة وأحرز جي آر سميث 15 نقطة ليقودوا كليفلاند للفوز بالمباراة بفارق كبير وبواقع بـ 128 نقطة مقابل 93 نقطة لتورونتو.
 
وسيلتقي كليفلاند في نهائي المجلس الشرقي بالفائز باللقاءات بين فيلادلفيا سيفينتي سيكسرز وبوسطن.