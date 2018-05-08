الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بلقب الدوري المصري لكرة اليد

الشارقة 24:

احتفظ النادي الأهلي بلقب دوري المحترفين المصري لكرة اليد للعام الثاني على التوالي بفوز على الزمالك 27 /26 اليوم الإثنين في اللقاء الفاصل الذي جمع بينهما بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وفاز الزمالك على الأهلي 18 -17 في الجولة الأخيرة من الدورة المجمعة الأخيرة للدوري المصري، وتساوي الفريقين برصيد 29 نقطة في صدارة جدول الترتيب، ليتم الاحتكام إلى مباراة فاصلة حسمها الأهلي لصالحه.

وصعد الأهلي لمنصة التتويج في دوري كرة اليد المصري للمرة الحادية والعشرين في تاريخه مقابل 16 لقباً للزمالك.