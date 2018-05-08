احتفظ بلقب المسابقة

الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بلقب الدوري المصري لكرة اليد

  • الثلاثاء 08, مايو 2018 في 12:17 ص
  • لقاء سابق بين الفريقين
    لقاء سابق بين الفريقين
فاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 26-27 في دوري المحترفين لكرة اليد، ليتوج بطلاً للدوري خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الإثنين.
الشارقة 24:
 
احتفظ النادي الأهلي بلقب دوري المحترفين المصري لكرة اليد للعام الثاني على التوالي بفوز على الزمالك 27 /26 اليوم الإثنين في اللقاء الفاصل الذي جمع بينهما بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
 
وفاز الزمالك على الأهلي 18 -17 في الجولة الأخيرة من الدورة المجمعة الأخيرة للدوري المصري، وتساوي الفريقين برصيد 29 نقطة في صدارة جدول الترتيب، ليتم الاحتكام إلى مباراة فاصلة حسمها الأهلي لصالحه.
 
وصعد الأهلي لمنصة التتويج في دوري كرة اليد المصري للمرة الحادية والعشرين في تاريخه مقابل 16 لقباً للزمالك.