بايرن ميونيخ الألماني يمدد عقد ريبيري لموسم إضافي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

وافق نجم كرة القدم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري البالغ "35 عاماً" على تمديد عقده مع بايرن ميونيخ الألماني لموسم آخر .

ورغم الإصابات العديدة التي تعرض لها ريبيري في الفترة الماضية، مدد بايرن عقد اللاعب الذي كان من المقرر أن ينتهي بنهاية يونيو المقبل ليمتد ارتباط اللاعب بالنادي إلى نهاية الموسم المقبل.

وكان ريبيري انتقل لصفوف الفريق في 2007 قادماً من مارسيليا الفرنسي، وقاد بايرن للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2013، إضافة للفوز مع الفريق بلقب الدوري الألماني "بوندسليجا" ثماني مرات كانت أحدثها في الموسم الحالي.