نادال يتربع على عرش التصنيف العالمي لمحترفي التنس

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أحكم النجم الإسباني رافاييل نادال قبضته على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الإثنين، والذي لم يشهد سوى تغييراً واحداً في المراكز العشرة الأولى.

ويتمثل التغيير في صعود البلغاري جريجور ديميتروف إلى المركز الرابع على حساب مارين سيليتش.

وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الإثنين كما يلي:

الإسباني رافاييل نادال في المركز الأول برصيد 8770 نقطة.

السويسري روجيه فيدرر في المركز الثاني برصيد 8670 نقطة.

الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الثالث برصيد 5195 نقطة.

البلغاري جريجور ديميتروف في المركز الرابع برصيد 4950 نقطة.

الكرواتي مارين سيليتش في المركز الخامس برصيد 4780 نقطة.

الأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو في المركز السادس برصيد 4470 نقطة.

النمساوي دومينيك ثيم في المركز السابع برصيد 3545 نقطة.

الجنوب أفريقي كيفن أندرسون في المركز الثامن برصيد 3345 نقطة.

الأمريكي جون إيسنر في المركز التاسع برصيد 3125 نقطة.

البلجيكي ديفيد جوفين في المركز العاشر برصيد 3020 نقطة.