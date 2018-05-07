حارس منتخب ألمانيا لن يشارك في مونديال روسيا 2018

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أشارت تقارير صحفية أن نجم حراسة المرمى الألماني مانويل نوير يواجه انتكاسة، في الوقت الذي يسعى فيه جاهداً لاستعادة لياقته بهدف اللحاق بقائمة المنتخب الألماني في كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن حارس مرمى بايرن ميونخ، الذي يغيب عن الملاعب منذ سبتمبر الماضي بسبب إصابة في القدم، كان يأمل في العودة للملاعب من خلال المباراة الأخيرة لبايرن في الموسم الحالي للدوري الألماني (بوندسليجا) والمقررة أما شتوتجارت يوم السبت المقبل.

لكن مصادر بالنادي كشفت لصحيفة بيلد أن الشكوك تحوم بشكل كبير حول إمكانية مشاركة الحارس نوير أمام شتوتجارت.

ومن المفترض أن يعلن يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني عن قائمته المبدئية للمونديال في 15 مايو الجاري.