هيوستن يتقدم على يوتاه جاز في إقصائيات السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أمل فريق يوتاه جاز معادلة سلسلة لقاءاته بفريق هيوستن روكيتس عندما استضافه في المباراة الرابعة بينهما في الدور الإقصائي لنصف نهائي المجلس الغربي لبطولة الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية.

هيوستن الزائر شن هجمات قوية من البداية وتوالت الرميات له من جيمس هاردين ليتقدم بنهاية الشوط الأول بـ 30 نقطة مقابل 23.

وتواصل الأداء القوي لهيوستن من كريس بول الذي رفع تفوق الفريق إلى 58 نقطة مقابل 48 .

وأحكم هيوستون روكيتس قبضته على الفعاليات وواصل جيمس هاردين وكريس بول تسجيل الرميات للفريق مما ساعده على الفوز بالمباراة بـ 100 نقطة مقابل 87 نقطة ليوتاه جاز.

يذكر بأن هيوستن يسعى إلى تحقيق نصر يساعده على التأهل مباشرة إلى نهائي المجلس الغربي عند استضافته المباراة الخامسة في السلسلة.