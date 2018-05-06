تشلسي ينعش آماله في التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق فريق تشيلسي فوزاً صعباً على ضيفه ليفربول، بهدف دون رد، ضمن منافسات المرحلة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين تشيلسي بالفضل في هذا الفوز للاعبه أوليفييه جيرو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 69 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين خلف توتنهام صاحب المركز الرابع، المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وتوقف رصيد ليفربول عند 72 نقطة في المركز الثالث.

أرسنال يقسو على بيرنلي:

وفي المباراة الثانية، فاز أرسنال على بيرنلي 5 / صفر في آخر مباراة يقود فيها فينجر الفريق على ملعب الإمارات.

وسجل أهداف أرسنال بيير إيميريك أوباميانج "هدفين" في الدقيقتين 14 و75 وألكسندر لاكازيتي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وسياد كولاسيناك في الدقيقة 54 وأليكس إيوبي في الدقيقة 64.

ورفع أرسنال رصيده إلى 60 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد بيرنلي عند 54 نقطة في المركز السابع.

ووقف لاعبو الفريقين وطاقم التحكيم في ممر شرفي لتكريم أرسين فينجر الذي أعلن رحيله عن أرسنال بعد قيادته للفريق لمدة 22 عاماً.

وكانت هذه آخر مباراة يقود فيها فينجر أرسنال على ملعب الإمارات، حيث تتبقى لأرسنال مباراتين خرج أرضه أمام ليستر سيتي وهيديرسفيلد تاون.