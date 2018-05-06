نابولي يسقط بفخ التعادل أمام تورينو ويقرّب يوفنتوس من اللقب

الشارقة 24 – لأسعد خليل:

اقترب يوفنتوس من الفوز بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة السابعة على التوالي، عقب تعادل ملاحقه المباشر نابولي أمام تورينو 2-2، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري.

تقدم نابولي بهدف سجله درايس ميرتينز في الدقيقة 25، وتعادل تورينو عن طريق دانيلي باسيلي في الدقيقة 55، ثم عاد نابولي ليتقدم مرة أخرى بهدف سجله مارك هامسيك في الدقيقة، 71 قبل أن يتعادل تورنيو مرة أخرة عن طريق لورينزو دي سيلفيستري في الدقيقة 83.

ورفع تورينو رصيده إلى 48 نقطة في المركز العاشر، كما رفع نابولي رصيده إلى 85 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط عن يوفنتوس المتصدر، والذي أصبح بحاجة لنقطة واحدة فقط في الجولتين المتبقيتين ليتوج رسمياً باللقب.