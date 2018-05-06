إنتر ميلان يقسو على أودينيزي في الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تغلب إنتر ميلان، على مضيفه أودينيزي، 4-0، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأنهى إنتر ميلان الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها أندريا رانوكيا في الدقيقة الـ 12، ورفاينيا ألكانتارا في الدقيقة الـ 43، وماورو إيكاردي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع لهذا الشوط.

وفي الشوط الثاني، سجل بورخا فاليرو الهدف الرابع للإنتر في الدقيقة الـ 71، فيما حصل سيكو فوفانا لاعب أودينيزي على البطاقة الحمراء.

وبهذا الفوز رفع إنتر ميلان رصيده إلى 69 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد أودينيزي عند 34 نقطة في المركز الخامس عشر.

وضمن إنتر ميلان المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، ومازالت أمامه فرصة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.